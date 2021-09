Michael K. Williams nie żyje. Gwiazda Prawa ulicy i wybitny aktor miał 54 lata

fot. materiały prasowe

Michael K. Williams zmarł w wieku 54 lat. Informację o śmierci potwierdził jego rzecznik prasowy w rozmowie z portalem Deadline. W imieniu rodziny poprosił również o prywatność. Nie podano przyczyny śmierci. Jednak detektyw w nowojorskiej policji w rozmowie z Deadline ujawnił, że znaleziono go martwego w mieszkaniu. Jest prowadzone w tej sprawie śledztwo, a także zostanie przeprowadzona autopsja.

Zaledwie 30 sierpnia 2021 roku informowano, że Michael K. Williams przyjął rolę w filmie biograficznym o bokserze George'u Foremanie, w którym miał zagrać jego mentora i trenera.

Zapadającą w pamięć rolą, która na zawsze będzie kojarzyć się z Williamsa jest Omar z kultowego serialu Prawo ulicy. Wiele dobrych słów zebrał też za rolę Chalky'ego White'a w Zakazanym imperium. Był kilkakrotnie nominowany do nagrody Emmy w kategorii aktorskiej: za film Bessie oraz za seriale Długa noc, Jak nas widzą oraz ostatnio za Krainę Lovecrafta. Jako producent był nominowany za serial dokumentalny Raised in the System. Pomimo bycia jednym z najlepszych aktorów nigdy nie zdobył nagrody.

Michael K. Williams prowadził też ogólnokrajową akcję Making Kids Win, dzięki której w wielu biedniejszych dzielnicach zbudowano domy kultury dla dzieci w każdym wieku.

Mogliśmy go oglądać również w takich serialach jak Hap i Leonard, When We Rise, The Spoils Before Dying, czy Walk This Way. Był też głosem postaci w Nie ma jak w rodzinie. Wystąpił również w takich filmach jak Droga, Infiltrator, Gracz, Zniewolony. 12 Years a Slave, Assassin’s Creed, Nieposłuszni czy Osierocony Brooklyn.

Sam miałem okazję poznać Michaela K. Williamsa w 2017 roku na planie serialu Hap i Leonard w Atlancie. Wydawał się człowiekiem otwartym, wzbudzającym sympatię, wykazującym się pasją do tego, co robi, a zarazem na wskroś profesjonalnym. Do tego, jak sam mi powiedział w wywiadzie, był wielkim fanem Gry o tron.

Hollywood reaguje na Twitterze na śmierć aktora:

