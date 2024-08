Fot. Materiały prasowe

Do premiery trzeciej części Avatara został jeszcze ponad rok, ale James Cameron już teraz aktywnie komentuje prace nad tym filmem i pozostałymi z serii. Jakiś czas temu prasa informowała o tym, że Michelle Yeoh, legendarna aktorka, dołączyła do obsady jednej z produkcji tej marki. Wielu fanów spodziewało się, że będzie można ją zobaczyć już w przyszłorocznej odsłonie, czyli Avatar: Fire and Ash, ale James Cameron postanowił naprostować te doniesienia:

Michelle Yeoh nie ma w 3. części. Jest w czwartej i piątej. To były mylne doniesienia. Niedługo się pojawi, żeby odegrać swoją rolę. To ciekawa i fajna postać. To wszystko było zaplanowane już od lat. Scenariusze napisano lata temu, aż do zakończenia piątej części. Dlatego już pracowaliśmy nad częścią 4. części. Głównie z powodu młodej obsady. Musieliśmy je kręcić dopóki są młodzi.

Avatar 3 - co wiadomo o filmie?

Cameron zapowiedział, że w nowej części pojawi się sporo nowych bohaterów, z których jedna postać może być znienawidzona przez widzów. Reżyser opisał produkcję jako "historię z dużą emocjonalną stawką", która będzie trudna do przebrnięcia dla ulubionych postaci.

W filmie ponownie usłyszymy m.in. Zoe Saldanę i Sama Worthingtona. Powróci również Matt Gerald jako kapral Lyle Wainfleet, który, według wielu odbiorców, poniósł śmierć w ostatniej części.

Premiera nastąpi 19 grudnia 2025 roku.

1. Autorski styl Jamesa Camerona - Czy ten reżyser stworzył chociaż raz naprawdę zły film? Jasne, zdarzały się projekty nieco słabsze z początków jego kariery, ale potem każdy kolejny tytuł miał w sobie coś wyjątkowego. Tak samo jest w przypadku Avatara, który mimo specyficznych rozwiązań technologicznych, wciąż jest w pełni filmem reżysera odpowiedzialnego za stworzenie Terminatora. Ma swoje wady narracyjne, ale światotwórstwo i rozmach, to coś, czego brakuje wielu twórcom do dziś.