Microsoft Edge automatycznie wyszuka kupony zniżkowe

Źródło: Microsoft

Microsoft dodał do swojej przeglądarki niezwykle przydatną funkcję. Specjalnie wyszkolony algorytm przeszuka zasoby sieci w poszukiwaniu kodów i promocji oferowanych przez strony, na których robimy zakupy. Edge wyświetli powiadomienie o dostępnych obniżkach i automatycznie aktywuje kod rabatowy podczas podsumowywania zakupów.

Na tym jednak nie kończy się zakupowy potencjał przeglądarki, gdyż Microsoft pomyślał także o tym, aby ceny interesujących nas produktów porównywać ze sobą krzyżowo. W październiku wdrożono do Edge'a funkcję, która może zaproponować zakup w sklepie, w którym jeszcze taniej kupimy dany przedmiot. Dzięki temu łowcy okazji będą mieli szansę upolować jeszcze lepsze obniżki.

Niestety, tryb wyszukiwania obniżem ma jedną dość poważną wadę. W pierwszej kolejności będzie dostępny wyłącznie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Nie można jednak wykluczyć, że jeśli sprawdzi się na tym rynku, w niedalekiej przyszłości trafi również do Europy. I będzie to kolejny argument za tym, aby zainteresować się najnowszą przeglądarką Microsoftu.

Trzeba bowiem wspomnieć, że do Edge’a wprowadzono jeszcze kilka przydatnych innowacji. Microsoft umożliwił dodawanie notatek do PDF-ów i ręcznych adnotacji do zrzutów ekranu, a jeszcze w tym miesiącu wdrożona zostanie funkcja przechwytywania ekranu z całej strony. Ponadto Word oraz Outlook zostaną wzbogacone o tryb automatycznego skracania adresów stron internetowych skopiowane z Edge’a, bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.