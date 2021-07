Microsoft może odświeżyć kontroler do Xboxa Series X/S

foto. Ravelart Violeta Muszyńska

Pady do Xboxów Series S/X tylko nieznacznie różnią się od tych, które stworzono z myślą o konsolach poprzedniej generacji. Poprawiono w nich nieco ergonomię użytkowania, dodano przycisk dzielenia się zrzutami ekranu i nagraniami z rozgrywki oraz przeprojektowano przyciski krzyżakowe. Na pierwszy rzut oka łatwo pomylić ze sobą starego i nowego pada. Za to DualSense to prawdziwa rewolucja w świecie PlayStation. Rewolucja, którą Microsoft postanowił się zainspirować.

Phil Spencer podczas wystąpienia na łamach programu Kinda Funny Gamescast przyznał, że choć zespół Xboxa nie planuje wypuścić żadnych nowych urządzeń, które w istotny sposób zmieniłyby konsolowe status quo, jak na przykład gogle VR, to jednak rozważa wprowadzenie zmian do kontrolerów. Spencer otwarcie stwierdził także, że zmiany wprowadzone do DualSense’a mogą stanowić inspirację dla xboksowych projektantów:

Poważnie myślimy o nowych rodzajach urządzeń, które mogą wypromować kolejne gry na wielu płaszczyznach. Na pewno poczynimy pewne prace and kontrolerami. Myślę, że Sony wykonało dobrą robotę z ich kontrolerami i kiedy patrzymy na niektóre z tych zmian [zastanawiamy się] czy to jest właśnie to, co powinniśmy zrobić – powiedział.

Jeśli Microsoft faktycznie zdecyduje się odświeżyć kontrolery do Xboxa Series S/X, istnieje spora szansa, że w nowym modelu znajdziemy takie rozwiązania jak np. rozbudowany system wsparcia haptycznego czy adaptacyjne spusty. Przy okazji Spencer po raz kolejny stwierdził, że nie mamy co liczyć na wdrożenie rozwiązań z zakresu wirtualnej rzeczywistości do ekosystemu Xboxa.

Przyglądamy się temu, co dzieje się na rynku pecetowym. I jeśli spojrzymy na VR, to najlepsze doświadczenia zapewnił mi Quest 2. I jestem zdania, że prostota obsługi i brak kabli nie przemawiają za tym, aby w jakikolwiek sposób sparować go z Xboxem.