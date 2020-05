Microsoft pozazdrościł Google i stworzył własną grę dla przeglądarki

Zdjęcie: Microsoft

Uśmiercenie Intrernet Explorera wszystkim wyszło na dobre. Przeglądarka Microsoft Edge pod każdym względem przewyższa skostniałego protoplastę i ma o wiele większą szansę w walce ze swoim największym rynkowym konkurentem, Chromem od Google. Obie przeglądarki bazują na projekcie otwartej przeglądarki Chromium, ale to nie jedyna rzecz, która je łączy – od teraz w każdej z nich znajdziemy autorską minigierkę dla trybu offline.

Użytkownicy Chrome’a z pewnością niejednokrotnie mieli okazję zapoznać się z dinozaurem skaczącym przez kaktusy, który pojawia się w momencie utraty łączność z internetem. Zespół Microsoftu postanowił wziąć przykład ze swojego rywala i zaimplementował w Edge własną produkcję tego typu. Ale w przeciwieństwie do Google postawił na znacznie bardziej rozbudowaną produkcję.

Nadrzędna idea stojąca za Surf jest podobna – tu również mamy do czynienia z klasycznym endless runnerem, prostą zręcznościówką, w której musimy unikać przeszkód, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Microsoft zdecydował się jednak na bardziej rozbudowaną warstwę graficzną oraz gameplay’ową. Kolorowa grafika cieszy oko, a trzy tryby rozgrywki, szereg postaci do wyboru, system żyć i power-upów mogą przyciągnąć do tej przeglądarkowej produkcji na dłużej. Oto jak Surf prezentuje się w pełnej krasie:

Do zabawy możemy wykorzystać klawiaturę, myszkę, ekran dotykowy, pada a nawet Adaptacyjny kontroler Xbox. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby odpalić Surfa bez konieczności zrywania połączenia z internetem – wystarczy wpisać w pasek adresu najnowszej wersji przeglądarki Microsoftu =frazę edge://surf, aby rozpocząć zabawę.