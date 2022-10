Midnight Suns - Deadpool chce dołączyć do gry. Bohater rozpoczął kampanię w social mediach

fot. twitter.com

Na oficjalnym profilu Marvel's Midnight Suns na Twitterze pojawiło się wideo z udziałem... Deadpoola. Bohater zachęca w nim fanów, by ci dodawali wpisy z hasztagiem #DeadpoolSuns i tym samym wyrazili swoje poparcie dla jego obecności w nadchodzącej produkcji.

Oczywiście najprawdopodobniej decyzja o umieszczeniu Deadpoola w grze została podjęta już wcześniej i akcja ma sprawić, by zrobiło się o tym głośniej. Sugeruje to fakt, że twórcy mają już przygotowany model, a także aktora głosowego (w wideo głosu bohaterowi udziela Nolan North). Nie wiadomo jednak czy Pyskaty Najemnik pojawi się w Midnight Suns już w momencie premiery, czy też zostanie dodany do gry w jednym z DLC lub późniejszych aktualizacji.

https://twitter.com/midnightsuns/status/1582763506478088192

Marvel's Midnight Suns zadebiutuje 2 grudnia na PC, PlayStation 5 i Xboksie Series S/X. W późniejszym terminie produkcja pojawi się również na PS4, Xboksie One oraz Nintendo Switch.