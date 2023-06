Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pędzi na tle Słońca w czasie kosmicznego spaceru. Niebywałe wideo z niebios

Facebook/Thierry Legault

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrąża naszą planetę co 90 minut - przebywający na ISS astronauci w ciągu jednego dnia widzą więc 16 wschodów i zachodów Słońca. Choć sam obiekt relatywnie często znajduje się pomiędzy Ziemią a jej macierzystą gwiazdą, uchwycenie jego przejść na tle tarczy słonecznej w formie zdjęć czy wideo jest zadaniem niezwykle trudnym; dość powiedzieć, że ów tranzyt trwa od pół do maksymalnie 3 sekund. Francuski astrofotograf Thierry Legault w minionym tygodniu zdołał jednak rzeczone przejścia ISS udokumentować dwukrotnie, za drugim razem czyniąc to wówczas, gdy astronauci odbywali kosmiczny spacer.

Legault zaczął w zeszły wtorek, 6 czerwca. Francuz ustawił się na wyliczonej wcześniej linii tranzytu ISS, który trwał zaledwie 0,6 sekundy - rozpędzona do prędkości 27 tysięcy km/h stacja "zapozowała" na tle aktywnych plam słonecznych; pamiętajmy, że porusza się ona 460 km nad Ziemią, 300 tysięcy razy bliżej niż odległość dzieląca naszą planetę od jej gwiazdy.

Astronomowie amatorzy mają jednak to do siebie, że nieustannie chcą widzieć lepiej i więcej. Legault 3 dni później spakował więc swój sprzęt i wyruszył w 6-godzinną podróż do Holandii. Tym razem przejście Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle tarczy słonecznej miało trwać 0,75 sekundy. Nadarzyła się jednak wyśmienita okazja, by podbić serca całej społeczności astronomicznej: drugi z tranzytów odbywał się wówczas, gdy przebywający na ISS Stephen Bowen i Warren "Woody" Hoburg instalowali na zewnątrz obiektu nowy zestaw paneli słonecznych. Kosmiczny spacer i tranzyt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle plam słonecznych? Szansa jedna na milion, a jednak się udało - oto efekty:

Tranzyt ISS na tle tarczy słonecznej z 6 czerwca

W rozmowie z serwisem space.com Legault zabiera nas za kulisy swoich astronomicznych szarży:

Korzystając z obrazów Słońca w czasie rzeczywistym, oszacowałem pozycję głównych grup plam słonecznych w kierunkach pionowym i poziomym - zależą one od czasu i lokalizacji. Porównałem swoje kalkulacje z zaplanowaną trajektorią dostępną na portalu www.transit-finder.com i spróbowałem ustawić się na odpowiedniej linii tranzytu.

Czapki z głów, panie Legault!