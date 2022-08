Miles Teller łączy siły z reżyserem Czarnego telefonu. Zapowiedź nowego romansu

Źródło: materiały prasowe

Miles Teller nie zwalnia tempa. Po premierze Top Gun: Maverick odnawia współpracę ze Skydance, by wystąpić w najnowszym dziele Scotta Derricksona, znanego między innymi z nakręcenia Czarnego telefonu oraz filmu akcji Doktor Strange. Teller jest w trakcie ostatecznych negocjacji w sprawie zagrania w The Gorge, produkcji, która powstanie w oparciu o scenariusz Zacha Deana - scenarzysty Wojny o jutro.

The Gorge - czego można się spodziewać?

Co prawda twórcy filmu nie ujawnili jeszcze żadnych szczegółów nowo zapowiedzianego projektu, jednak przedstawiają go jako pełną akcji historię miłosną. Za sprawą takich zapowiedzi można oczekiwać ciekawego kina rozrywkowego.

Producentami The Groge zostaną: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Scott Derrickson, C. Robert Cargilll, Sherryl Clark, a także Zach Dean, Adam Kolbrenner i Greg Goodman. Miles Teller stanie się również producentem wykonawczym.

Skydance ma w planach realizację filmów fabularnych, w tym siódmej i ósmej części serii Mission: Impossible, a także The Greatest Beer Run Ever i Ghosted dla Apple TV+ oraz The Old Guard 2 i Heart of Stone dla Netflixa.