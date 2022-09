Miłość na pierwszą stronę - zwiastun polskiej komedii romantycznej. To film reżyserki Dziewczyn z Dubaju

Fot. Jaroslaw Sosinski

Miłość na pierwszą stronę to nowy film w reżyserii Marii Sadowskiej, którą widzowie znają z takich tytułów jak Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej oraz Dziewczyny z Dubaju. Natomiast autorem scenariusza jest Mariusz Kuczewski, który pracował przy trzech częściach serii Listy do M.

Miłość na pierwszą stronę - zwiastun

Główne role grają Olga Bołądź oraz Piotr Stramowski. W obsadzie zobaczymy także Mateusza Damięckiego, Magdalenę Schejbal, Rafała Zawieruchę, Magdalenę Koleśnik, Tomasza Oświecińskiego oraz Ewe Telegę.

Miłość na pierwsza stronę - opis fabuły

Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale miłość bywa nieprzewidywalna. Szczególnie, gdy zanadto interesują się nią inne osoby. „Miłość na pierwszą stronę” to historia Niny (Olga Bołądź) - współczesnego Kopciuszka i Roberta (Piotr Stramowski) - syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna „miłość na pierwszą stronę” czy wielkie uczucie na całe życie?

Miłość na pierwszą stronę - premiera w kinach odbędzie się 7 października 2022 roku.