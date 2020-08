Mimo pandemii gracze nadal wydają rekordowo dużo na nowe gry

Źródło: Pixabay

Z raportu Q2 2020 Games Market Dynamics: U.S opublikowanego przez firmę analityczną The NPD Group wynika, że branża gier komputerowych roku cieszyła się zaskakująco dużą popularnością w USA w drugim kwartale rozliczeniowym bieżącego. Mimo iż pandemia koronawirusa zmusiła wiele osób do ograniczenia budżetów na kulturę, nie odbiło się to na segmencie gamingowym, który w trakcie pandemii radzi sobie doskonale.

Jak się okazało, gracze wydali w analizowanym okresie aż 11,6 mld dolarów na zakupy związane z grami komputerowymi, co oznacza aż 30-procentowy wzrost względem analogicznego okresu w 2019 roku oraz 7-procentowy wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku, kiedy wydatki na ten cel osiągnęły wartość 10,9 mld dolarów.

W trakcie pandemii wielu sięgnęło po gry komputerowe nie tylko po to, aby zająć czymś czas, lecz także aby pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi. To z kolei wpłynęło na pogłębienie obecnych trendów i wzrost zaangażowania graczy. Nie widzę żadnych sygnałów, które miałyby świadczyć o tym, aby ten trend miał spowolnić – komentuje Mat Piscatella z The NPD Group.

Choć agencja analityczna przyjrzała się wyłącznie rynkowi amerykańskiemu, możemy przypuszczać, że podobnie wygląda sytuacja w innych krajach wysoko rozwiniętych, o czym świadczą m.in. wielotygodniowe niedobory sprzętów gamingowych w niektórych regionach kraju. Jeszcze do niedawna gogle Oculus Rift S były niedostępne w większości sklepów w Polsce, a kiedy pojawiały się na cyfrowych półkach, znikały w kilka godzin. Problemy z dostarczeniem konsol miało również Nintendo, które nie nadążało za produkcją nowych konsol Nintendo Switch przeznaczonych na niektóre rynki.