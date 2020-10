Mindhunter - co z 3. sezonem serialu? David Fincher nie ma dobrych wiadomości

źródło: materiały praswe

Mindhunter od Netflixa ma pokaźną liczbę fanów i przy okazji dwóch sezonów serial zebrał naprawdę wiele świetnych recenzji. Największy serwis streamingowy na świecie, nie ogłosił jednak jeszcze oficjalnie prac nad 3. sezonem. Wcześniej media donosiły, że główna obsada serialu: Holt McCallany, Jonathan Groff i Anna Torv, została zwolniona z kontraktów.

Kolejną złą wiadomością dla fanów są jednak słowa samego Davida Finchera na temat ewentualnego 3. sezonu. W wywiadzie twórca zdradza, że szanse na nową odsłonę są niewielkie.

Posłuchaj, ze względu na taką oglądalność, to był drogi serial. Rozmawialiśmy o tym, mówili: skończ Mank, a potem zobaczymy. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że uda nam się to zrobić taniej. Trzeba o takich rzeczach myśleć realnie, ale oglądalność musi odzwierciedlać koszty produkcji.

Oficjalnie serial nie został skasowany, zatem wciąż daje to nadzieję na powrót. Wygląda jednak na to, że będzie o to bardzo trudno ze względu na słabe wyniki oglądalności względem kosztów realizacji projektu, co na pewno nie jest na rękę Netflixowi.