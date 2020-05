Minecraft bije kolejny rekord, Microsoft ma powody do zadowolenia

Twórcy z Mojang Studios mają powody do zadowolenia. Z najnowszych danych Microsoftu wynika, że Minecraft sprzedał się w 200 milionach kopii, a wynik ten wyda się jeszcze bardziej imponujący, kiedy uświadomimy sobie, że druga pozycja na liście, gra Grand Theft Auto V, trafiła do 120 milionów odbiorców. Ponadto w tym zestawieniu uwzględniono wyłącznie oficjalne dane sprzedażowe, rzeczywista liczba graczy Minecrafta jest jeszcze większa. W końcu tytuł doczekał się także darmowych wersji Minecraft Earth i Minecraft Classic.

Microsoft zauważa także, że nie są to puste dane statystyczne, gdyż gra bez przerwy znajduje się w centrum zainteresowania milionów graczy. Każdego miesiąca tyruł notuje 126 milionów aktywnych użytkowników. To więcej niż łączna liczba sprzedanych kopii GTA V.

Mojang Studios i Microsoft mają jeszcze wiele do powiedzenia w związku z tą grą. Korporacja postanowiła rozdać nauczycielom Minecraft: Education Edition za darmo i dorzucić Minecraft Education Collection do wszystkich podstawowych wersji gry. Tym samym edukacyjna odsłona Minecrafta trafiła do milionów użytkowników i ma szansę na dobre zagościć w szkołach na całym świecie.

26 maja zadebiutuje także Minecraft: Dungeons, diablopodobny dungeon crawler, a kilka miesięcy później klasyczny Minecraft doczeka się sporek aktualizacji związanej z Netherem. Microsoft zrobi co może, aby o tej grze było głośno jeszcze przez wiele lat.