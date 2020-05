Sztuczna inteligencja zrobi za nas memy. Zna Minecrafta, Fortnite'a i Marvela [Galeria]

Potencjał sztucznej inteligencji próbują wykorzystać przedstawiciele najróżniejszych branż. Eksperymentują z nią twórcy gier, autonomicznych samochodów czy systemów rozpoznawania obrazów. Odpowiednio wyszkolone algorytmy mogą przyspieszyć i zautomatyzować niemal dowolną czynność, nawet tą związaną z branżą kreatywną. Przekonali się o tym administratorzy platformy ImgFlip, którzy opracowali system do automatycznego generowania memów.

Co prawda w sieci nie brakuje generatorów memów o mniejszym bądź większym stopniu skomplikowania, ale ten opracowany przez ImgFlip ma wybijać się na ich tle sposobem funkcjonowania. Programiści napisali algorytm wyszkolony w procesie rozpoznawania i rozumienia memów, a następnie przystosowali go do tworzenia własnych obrazków w oparciu o zgromadzoną wiedzę.

Napisy tworzone są przez głęboką sieć neuronową. Żaden fragment generowanego tekstu nie jest wprowadzany na sztywno, ograniczyliśmy jedynie jego maksymalną długość, dla własnego zdrowia psychicznego. Model wykorzystuje system rozpoznawania znaków, dlatego możesz wprowadzić specyficzny początek jednego bądź kilku wyrazów, aby wpłynąć na wygenerowany tekst - informują twórcy algorytmu.

Za materiał szkoleniowy dla sztucznej inteligencji posłużyły treści stworzone przy pomocy klasycznego generatora memów od ImgFlip, w którym internauci sami wprowadzają teksty. Z kolei za szablon generatora posłużyło 48 najpopularniejszych obrazków. Aby wygewnerować nowego mema, wystarczy kliknąć jeden z nich na stronie projektu, po kilku sekundach sztuczna inteligencja zaprezentuje gotowe dzieło. Oto kilka memów, które udało nam się stworzyć przy wykorzystaniu tego narzędzia:

ImgFlip - mem wygenerowany przez SI

System dość dobrze orientuje się w tematyce popkulturowej, gier czy filmów. Nawiązuje do Fortnite’a, Minecrafta czy Marvela, układa dowcipy związane z oglądaniem filmów i seriali. Niestety, z powodu dużego zainteresowania ze strony internautów, na razie nie działa mechanizm proponowania własnych słów-kluczy, nieograniczony dostęp do tej funkcji mają wyłącznie użytkownicy premium. Oczywiście nie wszystkie memy od sztucznej inteligencji ImgFlip są poprawne gramatycznie, a niektórym brakuje puenty bądź sensu. Algorytmy uczenia maszynowego nie są jeszcze na tyle rozwinięte, aby perfekcyjnie odtwarzać zasady funkcjonowania języka pisanego, choć z miesiąca na miesiąc radzą sobie z tym coraz lepiej.