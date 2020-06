Minecraft Dungeons już wkrótce otrzyma pierwszy dodatek

Microsoft

Minecraft Dungeons to niezbyt rozbudowane, ale całkiem przyjemne RPG akcji, które może świetnie sprawdzić się jako wprowadzenie młodszych graczy do gatunku. Produkcja ta już wkrótce doczeka się pierwszego DLC. To zatytułowane będzie Jungle Awakens, zadebiutuje 1 lipca i wprowadzi do gry zupełnie nową lokację – tytułową dżunglę.

Gracze otrzymają też dostęp do trzech nowych misji fabularnych, kolejnych broni, pancerzy i artefaktów. Nie zabraknie też nowych, potężnych przeciwników do pokonania. Rozszerzenie dostępne będzie w ramach przepustki sezonowej o nazwie Hero Pass.

Oprócz tego poinformowano, że gra otrzyma też darmową aktualizację Lost Temple Dungeon z nowymi przedmiotami, zmianami w balansie a także… misiami panda.

Minecraft Dungeons - aktualizacja

Minecraft Dungeons dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.