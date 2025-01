Minecraft 2 „w zasadzie został zapowiedziany”. To słowa twórcy pierwszej części

fot. Microsoft

Markus "Notch" Persson to twórca Minecraft. W listopadzie 2014 roku opuścił on zespół Mojang i sprzedał firmę Microsoftowi. Teraz jednak postanowił zaskoczyć całą społeczność i na swoim oficjalnym profilu w serwisie X poinformował, że zamierza pracować nad "duchowym następcą" tej kultowej gry, a następnie zdradził, że właściwie to "zapowiedział Minecrafta 2".

Cała sprawa rozpoczęła się od ankiety, w której Notch zapytał swoich odbiorców o to, jaką grę ma stworzyć. W ankiecie znalazły się dwie opcje: duchowy następca Minecrafta oraz połączenie tradycyjnej gry roguelike (w stylu ADOM) z pierwszoosobowym dungeoncrawlerem. Ta pierwsza opcja wygrała z ogromną przewagą (81,5% do 18,5%).

W zasadzie zapowiedziałem Minecrafta 2. Pomyślałem, że może ludzie NAPRAWDĘ chcą, bym stworzył kolejną grę podobną do tej pierwszej. Uwielbiam znowu pracować nad grami. Nie jest dla mnie istotne, którą grę stworzę jako pierwszą, ale wiem, że ją zrobię, więc pomyślałem, że spróbuję z duchowym następcą Minecrafta i zrobię ankietę na ten temat.

Żadne szczegóły nie zostały ujawnione i na więcej informacji będziemy musieli z pewnością długo czekać. Persson zapewnił jednak, że choć gra ma być podobna do Minecrafta, to twórca nie zamierza w żaden "podstępny" sposób korzystać z pracy wykonywanej przez Mojang i Microsoft.