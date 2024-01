Minecraft - Jack Black dołącza do obsady. Co wiadomo o filmie?

fot. materiały prasowe/Mojang

Reklama

Jack Black nie kryje swoich sympatii do kina opartego na grach komputerowych. W 2023 roku zagrał postać złowieszczego Bowsera w filmowej adaptacji Super Mario Bros. Film, a w lecie 2024 roku czeka nas premiera filmu Borderlands, w którym to również aktor znany ze Szkoły rocka zagra. Jak się okazało, dołączył on też do obsady innego filmu na podstawie gry komputerowej, czyli Minecraft, w którym główną rolę ma zagrać Jason Momoa. Mimo tego według informatorów Deadline, to właśnie Jack Black ma zagrać rolę Steve'a, czyli swoistego protagonisty gry.

Z tej okazji aktor podzielił się zabawnym zdjęciem na swoim Instagramie, które potwierdza jego występ w produkcji opartej na grze, która sprzedała 300 milionów kopii na całym świecie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jack Black (@jackblack) ROZWIŃ ▼



Minecraft - co wiemy o filmie?

Za produkcję odpowiedzialne będzie Warner Bros., Vertigo oraz Legendary. Szczegóły fabuły nie są znane, tak samo jak nazwiska scenarzystów. Za reżyserię odpowiada Jared Hess. Wśród producentów znajduje się Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui, Jill Messick, Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jonathan Spaihts.

W obsadzie poza Jackiem Blackiem i Jasonem Momoą znajdują się również Emma Myers, Danielle Brooks i Sebastian Eugene Hansen.