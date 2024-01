Minecraft – reżyser nie chce powtórki z „brzydkim Soniciem”. Obawia się reakcji najmłodszych fanów

fot. Paramount Pictu/Mojang

Jedną z produkcji szykowanych przez Warner Bros. jest Minecraft, za który odpowiada Jared Hess. Reżyser w najnowszym wywiadzie poinformował, że nie zamierza dopuścić do sytuacji z pierwszą częścią Sonica, która doprowadziła do zmiany wyglądu głównego bohatera. Hess chce dopilnować, aby nawet najmłodsi fani gry nie byli zdenerwowani, że którakolwiek postać w filmie odbiega wyglądem od bohaterów, których znają z gier.

Minecraft - powtórki z brzydkiego Sonica nie będzie

Po ukazaniu się materiałów promocyjnych z Sonic. Szybki jak błyskawica, szczególnie pierwszego zwiastuna, twórcy filmu byli krytykowani za zniszczenie postaci słynnej maskotki Segi. Doprowadziło to do powstania memów znanych jako „brzydki Sonic”, które wyśmiewały niebieskiego jeża. Ostatecznie przeprojektowano wygląd Sonica, aby bardziej pasował do swojego growego odpowiednika.

Podczas prac nad Minecraftem reżyser Jared Hass miał w pamięci tę sytuację i obiecał, że w jego filmie to się nie powtórzy:

Myślę, że każdy, kto robi film z jakiejkolwiek istniejącej marki, chce uniknąć sytuacji z brzydkim Soniciem. Po prostu nie mogę zawieść 10-latków, bo nas zamordują.

Hass opowiedział również o tym, jak został zaangażowany do filmowego Minecrafta. Jego projekt rozwijany dla Legendary Pictures został anulowany, gdy otrzymał telefon od producentów, że będą pracować nad Minecraftem z Warner Bros. Otrzymał od nich pytanie, czy jest zainteresowany tym projektem. Hass dodał, że jego dzieci grają w tę produkcję, więc się zgodził. Następnie umówił się na spotkanie, gdzie opowiedzieli mu o pomyśle na film. Przyznał, że filmowy Minecraft był dla niego wyzwaniem, gdyż to gra z otwartym światem bez historii. Od początku wiedział, że musi być to zabawna, absurdalna produkcja.

W obsadzie znaleźli się Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks i Sebastian Eugene Hansen.