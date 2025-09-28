Przeczytaj w weekend
Ministranci Piotra Domalewskiego triumfują w Gdyni 2025! Jury i publiczność zgodni

Zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy dla filmu Ministranci, który został także uznany za najlepszy tytuł przez publiczność. To rzadka sytuacja, w której jury i widzowie są w pełni zgodni.
gdynia 2025 
Ministranci fot. Łukasz Bąk
Ministranci to nowy film Piotra Domalewskiego, który powrócił na festiwal filmowy w Gdyni, gdzie już w 2017 roku triumfował. Nie jest to jedyna nagroda dla tej produkcji, bo między innymi wyróżniono ją Nagrodą Publiczności dla najlepszego filmu!

Ministranci - nasza recenzja filmu

Srebrne Lwy, czyli druga najważniejsza nagroda festiwalowa, powędrowały do Franz Kafka, polskiego kandydata do Oscara w reżyserii Agnieszki Holland. Tutaj również między innymi wyróżniono Idana Weissa za tytułową i docenioną przez krytyków rolę.

Franz Kafka - nasza recenzja filmu

Podium zamykają Szafirowe Lwy, czyli nagroda w konkursie Perspektywy. Glorious Summer wygrywa, pokazując kino ciekawe, inne i nietuzinkowe.

Glorious Summer - recenzja filmu

Nagrody przyznało jury w składzie: Magnus von Horn (przewodniczący) oraz członkowie:

  • Bartosz Chajdecki
  • Magdalena Dipont
  • Łukasz Gutt
  • Magdalena Kamińska
  • Łukasz M. Maciejewski
  • Grażyna Szapołowska

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2025 – nagrody

  • Najlepsza reżyseria – Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
  • Najlepszy scenariusz – Piotr Domalewski, Ministranci
  • Najlepsze zdjęcia – Tomasz Naumiuk, Franz Kafka
  • Najlepsza muzyka – Piotr Szulc „Steez83”, Trzy miłości
  • Najlepsza scenografia – Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński, Chopin, Chopin!
  • Najlepszy dźwięk – Teresa Bagińska, Michał Bagiński, Miłosz Jaroszek, Wielka Warszawska
  • Najlepszy montaż – Agnieszka Glińska, Ministranci
  • Najlepsza charakteryzacja – Gabriela Polakova, Franz Kafka
  • Najlepsze kostiumy – Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz, Chopin, Chopin!
  • Najlepsza drugoplanowa rola kobieca – Karolina Rzepa, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
  • Najlepsza drugoplanowa rola męska – Andrzej Konopka, LARP. Miłość, trolle i inne questy
  • Najlepsza główna rola kobieca – Matylda Giegżno, Światłoczuła
  • Najlepsza główna rola męska – Idan Weiss, Franz Kafka
  • Najlepszy profesjonalny debiut aktorski – Filip Wiłkomirski, Brat
  • Nagroda Publiczności – Ministranci
  • NAGRODA „ZŁOTY PAZUR IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO”: Nie ma duchów w mieszkaniu na ulicy Dobrej
    Debiut reżyserski: Sebastian Pańczyk, Północ Południe
  • Najlepszy film krótkometrażowy - Slap!, Mikołaj Piszczan

Źródło: festiwal filmowy w Gdyni

