Ministranci Piotra Domalewskiego triumfują w Gdyni 2025! Jury i publiczność zgodni
Zakończył się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy dla filmu Ministranci, który został także uznany za najlepszy tytuł przez publiczność. To rzadka sytuacja, w której jury i widzowie są w pełni zgodni.
Ministranci to nowy film Piotra Domalewskiego, który powrócił na festiwal filmowy w Gdyni, gdzie już w 2017 roku triumfował. Nie jest to jedyna nagroda dla tej produkcji, bo między innymi wyróżniono ją Nagrodą Publiczności dla najlepszego filmu!
Ministranci - nasza recenzja filmu
Srebrne Lwy, czyli druga najważniejsza nagroda festiwalowa, powędrowały do Franz Kafka, polskiego kandydata do Oscara w reżyserii Agnieszki Holland. Tutaj również między innymi wyróżniono Idana Weissa za tytułową i docenioną przez krytyków rolę.
Franz Kafka - nasza recenzja filmu
Podium zamykają Szafirowe Lwy, czyli nagroda w konkursie Perspektywy. Glorious Summer wygrywa, pokazując kino ciekawe, inne i nietuzinkowe.
Glorious Summer - recenzja filmu
Nagrody przyznało jury w składzie: Magnus von Horn (przewodniczący) oraz członkowie:
- Bartosz Chajdecki
- Magdalena Dipont
- Łukasz Gutt
- Magdalena Kamińska
- Łukasz M. Maciejewski
- Grażyna Szapołowska
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2025 – nagrody
- Najlepsza reżyseria – Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
- Najlepszy scenariusz – Piotr Domalewski, Ministranci
- Najlepsze zdjęcia – Tomasz Naumiuk, Franz Kafka
- Najlepsza muzyka – Piotr Szulc „Steez83”, Trzy miłości
- Najlepsza scenografia – Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński, Chopin, Chopin!
- Najlepszy dźwięk – Teresa Bagińska, Michał Bagiński, Miłosz Jaroszek, Wielka Warszawska
- Najlepszy montaż – Agnieszka Glińska, Ministranci
- Najlepsza charakteryzacja – Gabriela Polakova, Franz Kafka
- Najlepsze kostiumy – Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz, Chopin, Chopin!
- Najlepsza drugoplanowa rola kobieca – Karolina Rzepa, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
- Najlepsza drugoplanowa rola męska – Andrzej Konopka, LARP. Miłość, trolle i inne questy
- Najlepsza główna rola kobieca – Matylda Giegżno, Światłoczuła
- Najlepsza główna rola męska – Idan Weiss, Franz Kafka
- Najlepszy profesjonalny debiut aktorski – Filip Wiłkomirski, Brat
- Nagroda Publiczności – Ministranci
- NAGRODA „ZŁOTY PAZUR IM. ANDRZEJA ŻUŁAWSKIEGO”: Nie ma duchów w mieszkaniu na ulicy Dobrej
Debiut reżyserski: Sebastian Pańczyk, Północ Południe
- Najlepszy film krótkometrażowy - Slap!, Mikołaj Piszczan
Źródło: festiwal filmowy w Gdyni
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1992, kończy 33 lat