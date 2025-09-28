Ministranci Piotra Domalewskiego triumfują w Gdyni 2025! Jury i publiczność zgodni

fot. Łukasz Bąk

Ministranci to nowy film Piotra Domalewskiego, który powrócił na festiwal filmowy w Gdyni, gdzie już w 2017 roku triumfował. Nie jest to jedyna nagroda dla tej produkcji, bo między innymi wyróżniono ją Nagrodą Publiczności dla najlepszego filmu!

Srebrne Lwy, czyli druga najważniejsza nagroda festiwalowa, powędrowały do Franz Kafka, polskiego kandydata do Oscara w reżyserii Agnieszki Holland. Tutaj również między innymi wyróżniono Idana Weissa za tytułową i docenioną przez krytyków rolę.

Podium zamykają Szafirowe Lwy, czyli nagroda w konkursie Perspektywy. Glorious Summer wygrywa, pokazując kino ciekawe, inne i nietuzinkowe.

Nagrody przyznało jury w składzie: Magnus von Horn (przewodniczący) oraz członkowie:

Bartosz Chajdecki

Magdalena Dipont

Łukasz Gutt

Magdalena Kamińska

Łukasz M. Maciejewski

Grażyna Szapołowska

