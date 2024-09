Misja: Podstawówka powraca z nowymi odcinkami. Szkoła ma nowe zwierzątka i grzybicę do zwalczenia

fot. Disney+

Nowe odcinki nagradzanego sitcomu Misja: Podstawówkawkrótce pojawią się na amerykańskiej stacji ABC. Zanim to nastąpi, do sieci trafiła zapowiedź tego, co czeka na tytułową placówkę oświatową z Filadelfii. Tym razem zobaczymy nowe szkolne pupilki, a jeden z uczniów będzie zmagał się z grzybicą skóry. Zwiastun jest już dostępny w sieci - zobaczcie sami.

Misja: Podstawówka: sezon 4 - zwiastun

Misja: Podstawówka - obsada, premiera 4. sezonu

Serial śledzi losy grupy nauczycieli, którzy znaleźli się w jednej z najgorszych szkół publicznych w kraju, tylko dlatego, że kochają uczyć.

Quinta Brunson powraca w głównej roli, jako optymistyczna nauczycielka Janine Teagues. Oprócz niej, do obsady należą Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, William Stanford Davis oraz Sheryl Lee Ralph.

Nowe odcinki pojawią się 9 października na stacji ABC w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie wiadomo, kiedy 4. sezon będzie dostępny w Polsce, ale najpewniej zostanie wypuszczony na platformę streamingową Disney+.