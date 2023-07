Mission: Impossible 7 - finałowy zwiastun. Ta scena z pociągiem może wywołać ciarki z wrażenia

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna // Paramount Pictures

Finałowy zwiastun Mission: Impossible 7 pokazuje niesamowitą, zapierającą dech w piersiach scenę z pociągiem, w której biorą udział Tom Cruise i Hayley Atwell. Obok tego widzimy różne fragmenty szalonych popisów kaskaderskich, dla których warto będzie udać się do kina. Trailer podkreśla, że film ma 99% pozytywnych recenzji, co czyni go jednym z najlepiej ocenianych 2023 roku.

Czy warto obejrzeć? Przeczytajcie naszą recenzję, w której Michał Kujawiński omawia, dlaczego jest to genialne kino.

Mission: Impossible 7 - zwiastun

W obsadzie są także Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson., Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes i Henry Czerny. Przypomnijmy, że rolę ma również polski aktor Marcin Dorociński, który powróci też w Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2.

Mission: Impossible 7 - premiera 14 lipca w polskich kinach.