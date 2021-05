Mission: Impossible 7 - Tom Cruise na motorze podczas popisu kaskaderskiego. Pierwsze zdjęcia

fot. materiały prasowe

Tom Cruise na motorze widnieje na dwóch okładkach magazynu Empire. Jest to ujęcie z jednej sceny kaskaderskiej, w której oczywiście sam Cruise gra, jak do tego przyzwyczaił fanów serii. Okładki są zapowiedzią wywiadów, więc w ciągu tygodnia pojawią się nowe wypowiedzi o oczekiwanej superprodukcji.

Szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione. W obsadzie są również Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Angela Bassett, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham oraz Esai Morales.

Za sterami ponownie stoi Christopher McQuarrie, który jest scenarzystą i reżyserem. To on odpowiada za ostatnie części. Tom Cruise tradycyjnie jest również producentem, dzięki czemu może być też kaskaderem.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 - premiera zaplanowana jest na listopad 2022 roku. Tutaj jednak będzie wyglądać to inaczej, niż przed pandemią, bo ona zmieniła całkowicie i nieodwracalnie podejście do dystrybucji. W ramach nowych zasad widowisko będzie ekskluzywnie na ekranach kin przez 45 dni. Przypomnijmy, że przed atakiem koronawirusa to ekskluzywne kinowe okno trwało 90 dni. Oznacza to, że po wspomnianym okresie czasu film może trafić do platform VOD oraz na DVD i Blu-ray.