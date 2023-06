Mission: Impossible 7- niebezpieczne sceny pierwszego dnia zdjęć. Tom Cruise w akcji

Fot. .Empireonline.com

Reżyser Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, Christopher McQuarrie, na początku czerwca ujawnił, że niebezpieczny wyczyn motocyklowy Cruise wykonywał pierwszego dnia zdjęć.

Aktor musiał zjechać motocyklem z krawędzi urwiska, a potem skoczyć ze spadochronem w bezpieczne miejsce, co uznaje się za najbardziej zagrażającą życiu scenę w karierze Toma Cruise'a.

Zrobienie tego pierwszego dnia dało nam mnóstwo czasu, aby zrozumieć, czemu on robi to, co robi.

- skomentował McQuarrie.

Gdybyśmy siedzieli, próbując wymyślić te filmy w staromodny sposób, nigdy byśmy tego nie wymyślili, dlatego że to jest taka świeża, żywa koncepcja."

Bardziej praktycznym powodem zrealizowania tej sceny na samym początku kręcenia były kwestie finansowe. Gdyby warta 200 mln produkcja była już w toku, a Cruise zostałby poważnie ranny lub zmarł z powodu skoku motocyklowego, zmarnowanoby ogromną sumę pieniędzy.

Na początku zdjęć aktor komentował :

Niech dzień pierwszy powie nam co się wydarzy: czy będziemy kontynuować czy będzie potrzebna duża zmiana w scenariuszu? Przygotowywałem się i byłem gotowy. Musisz być ostry jak brzytwa, kiedy robisz coś takiego. To było bardzo ważne, skoro przygotowywaliśmy film i to była pierwsza rzecz. Nie chcę tego porzucać i nagrywać innych rzeczy czy być myślami gdzieś indziej. Wszyscy byli przygotowani. Po prostu to zrobiliśmy

Mission: Impossible 7 - fabuła i obsada

- dodał aktor.

Ethan Hunt wraz z agentami MFW, poszukują niebezpiecznej broni, która zagraża ludzkości. Pojawią się znani z serii Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Henry Czerny, Frederick Schmidt i Vanessa Kirby. Nowymi twarzami w Mission Impossible będą m.in. Hayley Atwell, Indira Varma, Shea Whigham oraz Pom Klementieff.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 wejdzie do kin 12 lipca.

