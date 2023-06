Mission: Impossible 7 - aktorzy pracują bez scenariusza? Zaskakujące słowa Rebeki Ferguson

fot. materiały prasowe

Rebecca Ferguson powraca jako Ilsa Faust w obu nadchodzących częściach serii Mission: Impossible, czyli Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 oraz Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2. Aktorka w nowym wywiadzie zdradziła ciekawostkę o pracy z reżyserem i scenarzystą Christopherem McQuarriem.

Mission: Impossible 7 - praca bez scenariuszy

- Zasadniczo nie pracujemy ze scenariuszami. Jako że jestem osobą lubiącą strukturę, jest to dla mnie trudne, ale pozwala mi zmierzyć się z tym, że nie mam w ogóle nad tym kontroli. Jest jednak metoda w tym szaleństwie. Mogę ci jednak powiedzieć, że ten film jest wybuchowy, dynamiczny i ma niesamowite popisy kaskaderskie, których nigdy wcześniej nie widziałeś.

Nie do końca wiadomo, o co chodzi Ferguson: czy o otwartość na improwizacje, czy rzeczywiście scenariusz jest często zmieniany na bieżąco. To jest o tyle zaskakujący komentarz, że właśnie ogłoszono blokadę pracy na planie Mission: Impossible 8 z uwagi na trwający strajk scenarzystów.

Zobacz także:

Mission: Impossible 7

Tom Cruise w wywiadzie dla tego samego magazynu nie szczędził pochwał aktorce:

- Jej elegancja i inteligencja wyskakują z ekranu. Przypomniała mnie i McQuarriemu Ingrid Bergman. Wiedzieliśmy od razu, gdy ją poznaliśmy, że mamy naszą Ilsę. Rebecca jest niesamowite utalentowana i kiedy zdecyduje się coś zrobić, to robi to.

Mission: Impossible 7 - premiera w kinach odbędzie się 12 lipca.