Mission: Impossible - Rebecca Ferguson o [SPOILER] swojej bohaterki. Aktorka odmówiła dalszego udziału w tej franczyzie

Śmierć Ilsy Faust (Rebecca Ferguson) wzbudziła kontrowersje wśród fanów Mission: Impossible. Niektórzy byli rozczarowani, a inni postrzegali to jako realizację głównej tematyki filmów, które ukazują poświęcenie związane z aktem bohaterstwa. Jak aktorka postrzega tę śmierć? Jej wypowiedź w rozmowie z The Playlist sugeruje, że sama mogła przyczynić się do takiego zakończenia losów bohaterki.

Mission: Impossible - Ferguson o śmierci Ilsy

Najwyraźniej harmonogram aktorki spowodował, że musiała ostatecznie pożegnać się z dalszym udziałem w tej franczyzie. Odniosła się również do tego, jak postać Toma Cruise'a zareagowała na tę śmierć.

- Kiedy zwrócili się do mnie z ofertą i powiedziałam, że nie jestem zainteresowana, taki był rezultat. W dużej mierze pokrywało się to z moim harmonogramem. A sposób, w jaki to zostało wykonane, był w dużej mierze interpretacją dla każdego. Chyba wolałabym, żeby mój mąż opłakiwał mnie bardziej niż to robił Ethan.

Mimo wszystko, aktorka kontynuowała chwaląc filmowców odpowiedzialnych za serię.

Christopher McQuarrie - Wierzę, żei Tom tworzą fantastyczne filmy i zawsze chcą dążyć w kierunkach, które są niespodziewane, mroczniejsze oraz interesujące. Więc nasza relacja doszła do punktu, w którym tak naprawdę nie było już co robić dalej z Ilsą.

Ferguson zdaje sobie sprawę, że śmierć Ilsy wzbudziła oburzenie wielu osób. Przyznała, że takie zakończenie losu bohaterki nie było jej propozycją. Mimo wszystko jest "wdzięczna za możliwość wcielenia się" w Faust.

Niedługo będziemy mogli zobaczyć Ferguson w Diunie 2. Pierwsze pokazy w polskich kinach odbędą się już 29 lutego.