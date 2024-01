Mission: Impossible 7 - zaskakująca decyzja. Film z premierą na Paramount+ ma nowy tytuł

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Mission: Impossible 7 trafi na Paramount+ (w USA i Kanadzie) już w styczniu 2024 roku, jednak jak wynika z komunikatu prasowego i nowego plakatu, ze zmienionym tytułem. Zobaczcie sami.

W trakcie kinowej premiery - a także wydania 4K, Blu-ray i DVD - film miał nazwę Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1. Jednak jak donosi portal ComicBook.com, z komunikatu prasowego Paramount wynika, że część "Part One" została usunięta z tytułu. To oznacza, że produkcja będzie nazywać się po prostu Mission: Impossible – Dead Reckoning.

Jest to o tyle ciekawe, że 8. część miała zadebiutować jako Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two. To oznacza, że Paramount może planować zupełnie nowy tytuł dla kolejnego filmu. Co myślicie?

Mission: Impossible 7 będzie można obejrzeć na serwisie Paramount+ już 25 stycznia 2024 roku. Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, dotyczy to jednak tylko USA i Kanady. Produkcja zadebiutuje także na innych wybranych rynkach, jednak dopiero w lutym.

Pierwszy slajd przedstawia nowy plakat, reklamujący Mission: Impossible 7.