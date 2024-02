Diuna 2 - dlaczego obsadzenie TEJ aktorki w filmie było tak wielkim sekretem? Reżyser podaje powód

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Podczas premiery Diuny w Londynie Anya Taylor-Joy pojawiła się na czerwonym dywanie, co potwierdziło pogłoski o jej występie w filmie. Reżyser Denis Villeneuve ujawnił swoją motywację do utrzymywania roli aktorki w tajemnicy, powołując się na fakt, że Hollywood jest pełne plotek. Sekret miał być swego rodzaju eksperymentem, który miał sprawdzić, jak długo można zachować taką informację w tajemnicy. Ostatecznie filmowiec chciał zobaczyć, czy uda mu się zaskoczyć publiczność dopiero w momencie debiutu produkcji.

Diuna 2 - Villeneuve o roli Taylor-Joy w filmie

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter reżyser uznaje swój eksperyment za zrealizowany pomyślnie, czyli sekret został dochowany.

- Zrobiliśmy to. Pojechaliśmy do Afryki, aby kręcić z Anyą w ścisłej tajemnicy. Po prostu spodobał mi się pomysł, żeby do samego końca zachować coś dla publiczności jako niespodziankę; to był prezent, który chciałem podarować fanom.

Tajemnica wyszła na jaw dopiero w momencie, gdy Taylor-Joy została dodana na listę obsady filmu na portalu Letterboxd. Choć jej nazwisko szybko zniknęło, obecność aktorki na czerwonym dywanie potwierdziła spekulacje.

Diuna 2 - pierwszy pokaz w polskich kinach odbędzie się już 29 lutego.