Mixer znika z Xbox One. Nowa aktualizacja konsoli usuwa aplikację

Mixer

Mixer to platforma streamingowa Microsoftu, która rozpoczęła działalność w 2016 roku. Amerykański gigant z całych sił starał się wypromować ten serwis, a najlepszym na to dowodem było pozyskanie popularnego streamera – Tylera Blevinsa, społeczności internetowej lepiej znanemu jako Ninja. Działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów i ostatecznie podjęto decyzję o zakończeniu działalności całej platformy, co ma nastąpić 22 lipca.

Efekty są widoczne jednak już teraz, bo jak donoszą redaktorzy serwisu WindowsCentral, najnowsza aktualizacja Xbox One usunęła aplikację Mixera. Oprócz tego update wprowadza również kilka innych, mniejszych nowości – zmieniono pewne ikonki, a zakładka „Wydarzenia” pojawiła się na stałe w menu konsoli.