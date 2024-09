Młody Gibbs w akcji. Zwiastun serialu NCIS: Origins

Fot. Materiały prasowe

Serial NCIS: Origins rozgrywa się w latach 90, więc będziemy śledzić w nim początki Leroya Jethro Gibbsa w roli agenta NCIS. W rolę młodego Leroya Jethro wciela się Austin Stowell. Mark Harmon, który grał przez wiele lat starszego dorosłego Gibbsa, będzie narratorem nowego serialu.

NCIS: Origins - zwiastun

NCIS: Origins - Leroy Jethro Gibbs

NCIS: Origins - opis fabuły

Historia rozgrywa się w 1991 roku. Gibbs jest nowo mianowanym agentem NCIS. Dołącza do specyficznej drużyny dowodzonej przez legendę agencji, Mike'a Franksa (poznaliśmy jego starszą wersję w kilku sezonach serialu). Sam Gibbs będzie zmagać się z traumą po tym, jak jego żona Shannon i córka Kelly zostały zamordowane. To wydarzenie było wspominane w serialu Agenci NCIS. Dzięki temu mamy lepiej zrozumieć, jak to ukształtowało bohatera. Na to wpływ będzie mieć także jego relacją z ojcem, w którego wciela się Robert Taylor.

W obsadzie są także Kyle Schmidt, Mariel Molino, Diany Rodriguez, Tyla Abercrumbie oraz Caleb Foote.