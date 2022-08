Młodzieżowe filmy w stylu After. Słodkie uczucie z pikanterią w tle

fot. youtube.com/Amazon Prime Video UK

After 4. Bez siebie nie przetrwamy już dziś zagości w kinowych repertuarach. Miłosna historia skrajnie różnych postaci nieprzerwanie od 2019 roku cieszy się zainteresowaniem fanatyków dramatów romantycznych. Nic więc dziwnego, że dana seria wciąż dominuje na liście propozycji filmów o zakazanej miłości. Romans Tessy i Hardina podbił świat. Burzliwa relacja, która wciąż porusza serca romantyków rozpoczęła się na college'u, kiedy to uporządkowana i pilna uczennica o wielkich ambicjach wkroczyła w studenckie środowisko. Jej dotychczasowy porządek zburzył przypadkowo spotkany mężczyzna o mrocznym spojrzeniu i buntowniczym nastawieniu do świata. Choć wydawać by się mogło, że tak odmienne charaktery nigdy nie powinny dojść do porozumienia, Tessa i Hardin nieświadomie wpadli w miłosne sidła, dając swoim fanom cztery części perypetii pełnych pożądania, bólu i nadziei.

Młodzieżowe filmy podobne do After: galeria zdjęć

Mimo iż historia zakazanej miłości bohaterów After wciąż bryluje na szczycie filmowych pozycji o romantycznym uczuciu dla nastolatków, w historii kina powstały jeszcze inne produkcje, które mogą sprostać wymaganiom fanów młodzieńczych miłostek. W poniższej galerii zgromadzone zostały delikatniejsze wersje Aftera, w których wyeksponowano siłę pierwszego uczucia, ale także gorące propozycje, z wyczuwalnym napięciem seksualnym.