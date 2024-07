Modderzy zmniejszyli Nintendo Wii do rozmiarów breloka!

fot. Wesk Mods & YveltalGriffin

Oryginalne Nintendo Wii było całkiem kompaktowe, ale jest gigantem w porównaniu z projektem „Nintendo Kawaii” („kawaii” znaczy po japońsku „słodki”). To wyjątkowe dzieło wynosi miniaturyzację konsol retro na nowy poziom, zmniejszając Wii do takiej wielkości, że można je przyczepić do kluczy. Mierzy zaledwie 60x60x16 mm, czyli jest nieco tylko większy od dwóch położonych na sobie kartridży do GameBoya Color.

fot. Wesk Mods & YveltalGriffin

Hakerzy sprzętowi Wesk Mods i YveltalGriffin rozpoczęli projekt Nintendo Kawaii, bo chcieli podjąć wyzwanie stworzenia najmniejszego działającego Wii. Obecnie są już bardzo bliscy celu. Wewnątrz ultrakompaktowej obudowy unibody kryje się zminiaturyzowana, niewymagająca chłodzenia niskonapięciowa płyta główna „Omega” oraz niestandardowe płytki drukowane.

Pomimo radykalnie zmniejszonych rozmiarów, konsola obsługuje kontrolery od GameCube, których cztery porty są największą częścią sprzętu. Miniaturowa stacja dokująca zapewnia całą łączność konsoli, w tym zasilanie USB-C, wideo i cztery kontrolery. Niewielka konsola łączy się ze stacją dokującą za pośrednictwem portu pogo pin, podobnego do złącza MagSafe firmy Apple.

Konsola ma misternie wyrzeźbiony żebrowany radiator, który umożliwia pasywne chłodzenie, a stacja dokująca utrzymuje konsolę w pozycji pionowej, zapewniając optymalne rozpraszanie ciepła.

fot. Wesk Mods & YveltalGriffin

Kawaii jest tak urocza, jak sugeruje jej nazwa. Ma sześć akrylowych okienek, przez które prześwituje wewnętrzne oświetlenie RGB. Konsolka jest naprawdę wystarczająco mała, aby podczepić ją do kluczy i ma nawet specjalne oczko do tego przeznaczone.

„Ostateczna obudowa Kawaii zostanie wykonana z aluminium i będzie anodyzowana na wiele wspaniałych kolorów”, napisał YveltalGriffin. „Z tyłu zostanie laserowo wygrawerowane logo projektu i nieprawdziwe oznaczenia zgodności”.

Dla Weska i Yveltala droga do tego niewiarygodnie malutkiego Wii była żmudna i obejmowała ponad rok eksperymentów. Początkowe projekty zawierały odpowiednie porty kontrolera i wentylatory, zanim duet zdał sobie sprawę, że obrabiane maszynowo metalowe unibody ze złączami pogo ma kluczowe znaczenie w procesie maksymalnej miniaturyzacji.

Kawaii nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. „[Będzie to zależeć od] tego, jak szybko nasze kontakty w Chinach będą w stanie dostarczyć nam prototypowe obudowy do testowego montażu” – powiedział Wesk w wywiadzie dla RetroDodo.

fot. Wesk Mods & YveltalGriffin

Do rozpoczęcia produkcji potrzebna jest seria co najmniej 30 sztuk obudów. Po sprawdzeniu, że wszystko działa, otworzą zamówienia przedpremierowe, co miejmy nadzieję zadzieje się w nadchodzących miesiącach.

Cena jest na razie nieznana. Jednak im więcej zamówionych, tym niższy będzie koszt jednostkowy. Zainteresowani mogli zarejestrować się za pomocą formularza Google, ale dzięki medialnej sławie zgłoszeń było tak wiele, że rejestracja została zamknięta. Po ukończeniu, projekt Kawaii będzie w pełni open source. W przyszłości zespół planuje sprzedawać kopie obudowy, ale modderzy ostrzegają jednak, że zbudowanie własnej jednostki będzie wymagało bardzo zaawansowanych umiejętności.

fot. Wesk Mods & YveltalGriffin