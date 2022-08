Moja przyjaciółka opętana - zwiastun filmu. Horror, komedia i szalony egzorcyzm uczennicy w latach 80

Fot. Materiały prasowe

Amazon Prime Video opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmu My Best Friend's Exorcism, zainspirowanego książką Grady'ego Hendrixa o tym samym tytule z 2016 roku. To pokręcona historia o opętaniu najlepszej przyjaciółki przez demona i przyjaźni tak silnej, że ma szansę pokonać samego diabła. Akcja rozgrywa się w 1988 roku i jak przyznał twórca oryginału, opiera się na jego młodości z lat osiemdziesiątych, w której jego koledzy z liceum często ratowali mu życie. Zdaniem pisarza to właśnie w tym wieku przyjaźnie są najsilniejsze.

My Best Friend's Exorcism - zwiastun Amazon Prime Video

Moja przyjaciółka opętana (film) - zdjęcia

Moja przyjaciółka opętana

My Best Friend's Exorcism - informacje

Polski tytuł książki, na której został oparty film, brzmi Moja przyjaciółka opętana. Grady Hendrix jest znanym pisarzem horrorów, a jego najnowsza powieść nazywa się Poradnik zabójców wampirów klubu książki z południa.

W adaptacji główne role zagrają Elsie Fisher i Amiah Miller. W obsadzie są także Cathy Ang i Rachel Ogechi Kanu. Reżyserią zajmuje się Damon Thomas. Producentami są Christopher Landon and Ellen Goldsmith-Vein.