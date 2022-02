Moje wspaniałe życie - film trafi na VOD. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć?

fot. Weronika Bilska/Gutek Film

Moje wspaniałe życie to polska komedia obyczajowa, za którą odpowiada Lukasz Grzegorzek, reżyser filmu Córka trenera.

Bohaterką filmu jest "Jo". To troskliwa córka, wyluzowana matka, lubiana nauczycielka, żona, z którą można konie kraść – w każdej z tych ról wypada doskonale. I w żadnej z nich od dawna nie czuje się sobą. Dlatego "Jo" prowadzi podwójne życie, ma tajemnicę, którą nie dzieli się z nikim. Bo gdyby ktoś się dowiedział, byłby to koniec wszystkiego, co w jej świecie wydaje się takie „wspaniałe”. Film jest historią kobiety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką. Czy jednak wystarczy jej odwagi, by się zbuntować, zatrząść posadami małżeństwa, stracić reputację i sięgnąć po to, na czym naprawdę jej zależy?

Moje wspaniałe życie - zwiastun

Moje wspaniałe życie - film na VOD. Gdzie obejrzeć?

Produkcja już 28 lutego trafi na platformę Netflix. Po więcej informacji na temat aktualnych ofert VOD zapraszamy na naekranie.vod.pl.

W obsadzie znaleźli się Agata Buzek, Jacek Braciak i Adam Woronowicz. Muzykę do filmu skomponował Piotr Emade Waglewski.

