Monarch: Dziedzictwo potworów - które potwory mogłyby się pojawić w drugim sezonie? Twórcy serialu mają swoich faworytów

Monarch: Dziedzictwo potworów to serial aktorski stworzony przez Apple TV+ i należący do tak zwanego MonsterVerse, czyli kinowo-serialowego uniwersum skupionego dookoła postaci Godzilli, Króla Potworów. Serial stworzony przez Chrisa Blacka i Matta Fractiona niedawno zakończył emisję pierwszej serii, a już na horyzoncie widać doniesienia o możliwym powstaniu kolejnej. Nie są to jednak potwierdzone informacje.

Chris Black i Matt Fraction wypowiedzieli się na temat przyszłości serialu i wskazali na potwory, które chcieliby zobaczyć na ekranie. Black wskazał na Hedorah, Pożeracza Smogu:

Posłuchaj, Toho ma solidną ławkę rezerwowych. Osobiście uwielbiam Hedorah, Pożeracza Smogu. Toho byli niesamowitymi współpracownikami i wydaje mi się, że wszystkie ich kreacje byłyby dla nas dostępne gdybyśmy tylko chcieli je wprowadzić do naszego świata.

Z kolei Fraction wybrał innego faworyta:

Byłbym wniebowzięty gdybyśmy mogli wprowadzić do MonsterVerse inkarnację kreacji Toho, której wcześniej nie było w filmach. To bardzo głęboka rezerwa i każdy ma swoich ulubieńców. Ja kocham Jet Jaguara. To nie do końca kaiju, ale kocham Jet Jaguara.

Monarch: Dziedzictwo potworów - opis

Cate udaje się przetrwać atak Godzilli w San Francisco, po czym przeżywa kolejny wstrząs, gdy odkrywa szokujący sekret. Stawiając czoła potwornym zagrożeniom, wyrusza w pełną przygód podróż, aby poznać prawdę o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji zwanej Monarch.