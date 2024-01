Monarch: Dziedzictwo potworów - Kiersey Clemons o postaci May. Co mogłoby się wydarzyć w ewentualnym 2. sezonie?

fot. Apple TV+

1. sezon Monarch: Dziedzictwo potworów kilka dni temu dobiegł końca. Apple TV+ jeszcze nie zamówiło kolejnej serii, ale nie powstrzymało to Kiersey Clemons od zastanawiania się, co mogłoby w nim spotkać jej bohaterkę - May.

W rozmowie z Russem Milheimem z The Direct aktorka powiedziała, że ciekawi ją, jaką decyzję podejmie jej postać.

Chciałbym zobaczyć, czy tym razem nie będzie jej tak łatwo uciekać i może w końcu zostanie zmuszona do udziału w tej kapitalistycznej bzdurze, o której zawsze mówiła, że nie weźmie w niej udziału. Naprawdę chciałbym zobaczyć, jak się z tym zmaga.

Następnie powiedziała, że chciałaby zobaczyć May posiadającą odrobinę władzy, którą mogłaby niewłaściwie wykorzystywać.

Jestem całkowicie otwarta na to, żeby May nie wzbudzała sympatii. Chciałabym zagrać charyzmatyczną, kłamliwą zołzę - uszczęśliwiłoby mnie to, gdyby to ona stworzyła tę grę.

Na koniec została zapytana czy woli Godzillię czy Konga. Po długim wahaniu wskazała Króla Potworów.

fot. Apple TV+

Monarch: Dziedzictwo potworów - czy powstanie 2. sezon?

Twórcy już wcześniej wspominali, że powstanie 2. sezonu zależy od oglądalności serialu. Producent wykonawczy - Tony Tunnell - stwierdził, że jeśli serial wzbudzi wystarczająco duże zainteresowanie, a ludzie będą oglądać go masowo, to wtedy będą mieć okazję, aby opowiedzieć więcej historii. W podobnym tonie wypowiadał się również inny producent wykonawczy, Matt Fraction.