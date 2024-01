fot. Apple TV+

W serialu Monarch: Dziedzictwo potworów zagrali Kurt Russell oraz jego syn - Wyatt Russell. Jednak nie pojawili się razem na ekranie, ponieważ wcielali się w tę samą postać - oficera Lee Shawa - ale w różnych okresach czasu.

To pierwsza produkcja, w której wystąpili razem Kurt i Wyatt Russell. W rozmowie z RadioTimes.com młodszy z aktorów zdradził, dlaczego dopiero teraz zagrali w jednym projekcie. Zawsze chodziło o nieciekawe historie i nijakie scenariusze o relacjach między ojcem a synem.

Było wiele projektów, które razem odrzuciliśmy, mnóstwo - może cztery lub pięć, ale zawsze była to [historia] ojca z synem. Zawsze był to ojciec z synem i nigdy nic w nas nie wywołało reakcji typu: "Wow, to naprawdę dobra historia" lub "Muszę zagrać tę postać". I wtedy pojawił się ten pomysł, który był naprawdę wyjątkowy. Był on na dużą skalę. Godzilla nie mogła być większa.

Następnie powiedział, że Monarch: Dziedzictwo potworów to "całkiem niezłe boisko", aby na nim zagrać. Prawdopodobnie to sportowe porównanie pochodzi z jego wcześniejszej życiowej ścieżki, gdy był hokeistą. Ze względu na kontuzję musiał zakończyć karierę w 2010 roku, co pozwoliło mu skupić się na aktorstwie.

Według Wyatta Russella odrzucili 4-5 ofert, ale co ciekawe jego ojciec żartobliwie dodał, że ukrył przed synem siedem innych scenariuszy o tym samym charakterze.

Cate udaje się przetrwać atak Godzilli w San Francisco, po czym przeżywa kolejny wstrząs, gdy odkrywa szokujący sekret. Stawiając czoła potwornym zagrożeniom, wyrusza w pełną przygód podróż, aby poznać prawdę o swojej rodzinie i tajemniczej organizacji zwanej Monarch.

Monarch: Dziedzictwo potworów - cały 1. sezon jest dostępny na Apple TV+.