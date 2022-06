Monster High - plakaty z filmu aktorskiego. Uwaga: możecie nie poznać bajkowych bohaterów

Fot. Materiały prasowe/@Nickelodeon/Mattel

Nickelodeon opublikowało nowe plakaty do filmu Monster High: The Movie, przedstawiające znanych bohaterów z bajki, takich jak Clawdeen, Frankie i Draculaura. Dzięki nim można zobaczyć, jak prezentuje się obsada aktorska w rolach popularnych potworów.

Jak zauważyło wielu fanów na mediach społecznościowych - część z nich nie jest zbyt podobna do swojego animowanego pierwowzoru. Twórcy zmienili nawet kultowy błękitny odcień skóry jednej z bohaterek.

Monster High: The Movie - plakaty [galeria]

Monster High to amerykańska linia lalek, które pojawiły się na rynku w lipcu 2010 roku. Miały wyjątkową stylistykę, ponieważ skupiały się wokół grozy i potworów. Stały się także bardzo popularne wśród artystów, którzy zajmują się przerabianiem lalek, ponieważ były znane z bardzo wysokiej jakości wykonania.

Monster High (film aktorski) - Bloodgood

Bohaterowie Monster High doczekali się serii książek, a także bardzo popularnej kreskówki, dzięki której Mattel mogło reklamować swoje lalki i nowe akcesoria. To właśnie animacja jest dla wielu fanów ważnym pierwowzorem dla postaci - w szczególności pierwsze sezony. Nic dziwnego, że poniższe plakaty do aktorskiego Monster High: The Movie nie spodobały się wielu fanom, bardzo przywiązanym do oryginału.

Wśród zmian wobec oryginału jest na przykład to, że Lagoona Blue nie ma błękitnej skóry. Problemem są też stroje, bardzo uproszczone, którym brakuje rozpoznawalnych elementów z kreskówki. Zaś kanoniczna wampirzyca awansowała na czarodziejkę.

Podobają wam się plakaty do Monster High: The Movie?