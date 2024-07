Monster Hunter Wilds na Gamescom 2024. Odwiedzający targi będą mogli sprawdzić grę

fot. Capcom

Monster Hunter Wilds to nadchodząca odsłona popularnej serii Capcomu, w której gracze wcielają się w tytułowych łowców polujących na wielkie i niebezpieczne potwory. Choć na grę będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, to niektórzy gracze będą mogli przetestować ten tytuł własnoręcznie jeszcze w te wakacje. Poinformowano bowiem, że tytuł ten będzie dostępny do ogrania w trakcie tegorocznej edycji targów Gamescom, które odbędą się w Kolonii w dniach 21-25 sierpnia.

Japońska zaoferuje odwiedzającym to wydarzenie sporą przestrzeń wynoszącą ponad 900 metrów kwadratowych, na której znajdzie się około 60 stanowisk z grywalną wersją Monster Hunter Wilds. Dodatkowo na scenie pojawią się Ryozo Tsujimoto, Kaname Fuioka i Yuyu Tokuda z Capcomu, którzy podzielą się dodatkowymi informacjami na temat gry.

Monster Hunter Wilds trafi w przyszłym roku na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.