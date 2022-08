Moon Knight - będzie 2. sezon? To wideo może być potwierdzeniem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Mohamed Diab, czyli reżyser i producent serialu Moon Knight oraz aktor Oscar Isaac prawdopodobnie potwierdzili 2. sezon ich hitu MCU. Wszystko za sprawą jego krewnej, która opublikowała na Tiktoku wideo, w którym pyta, czy będzie 2. sezon ich serialu. Na to odpowiada Oscar Isaac: A z jakiego innego powodu bylibyśmy w Kairze?

Moon Knight - będzie 2. sezon?

Wielu sądzi, że to wideo może być potwierdzeniem planów na 2. sezon Moon Knighta. Nie traktujemy tego oczywiście jako oficjalnego potwierdzenia, bo równie dobrze panowie mogą być na wakacjach i jest to zwyczajny trolling fanów. Zdają sobie przecież sprawą, że wszyscy teraz będą analizować to wideo w najmniejszym detalu.

Problemem potencjalnego 2. sezonu jest też fakt, że do tej pory Marvel i Disney sugerowali zamkniętą historię na jeden sezon. Zaś sam Diab mówił, że ma pomysły, które chciałby pokazać w nowym sezonie.

Na ten moment nie wiemy, czy 2. sezon Moon Knighta na pewno powstanie ani gdzie postać może pojawić się dalej w MCU. Najpewniej zostanie to ogłoszono we wrześniu podczas wydarzenia D23.