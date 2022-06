Moon Knight i nagły atak Pięści Chonsu w wersji zombie. Marc Spector w potrzasku

Marvel

W sieci pojawiła się zapowiedź zeszytu Moon Knight #12, kolejnej odsłony serii ze scenariuszem Jeda MacKaya i rysunkami Alessandro Capuccia. W nadchodzącej historii tytułowy antybohater, wspomagany przez byłą członkinię Avengers, Tigrę, oraz płatnego zabójcę, Rutherforda Winnera, spróbuje odbić swoją terapeutkę, doktor Andreę Sterman, z rąk złoczyńcy Zodiaka. Sprawy nie ułożą się jednak po myśli Marca Spectora.

By powstrzymać działającego w kilku miejscach jednocześnie antagonistę, protagonista poprosi Chonsu o natychmiastowe przeniesienie go do ochranianej przez siebie placówki Midnight Mission. Rzecz w tym, że po przejściu przez portal na Moon Knighta czekać będzie armia zombie, złożona z poprzedników Spectora w roli Pięści Chonsu - zwróćcie uwagę, że nieumarli mają na sobie różne wersje stroju antybohatera. Spójrzcie sami:

Moon Knight #12 - plansze

Z fabularnego punktu widzenia istotne jest także to, że Spector nie wie, czy przejście przez portal i zetknięcie się z innymi Moon Knightami sprawi, iż na zawsze pozostanie on w alternatywnym wymiarze.

Zeszyt Moon Knight #12 trafi na amerykański rynek już w najbliższą środę, 22 czerwca.