Pentawerat - zwiastun i zdjęcia serialu komediowego Mike'a Myersa. Światem rządzi tajne stowarzyszenie

Pentawerat to najnowszy projekt Mike'a Myersa. Serial będzie składać się z sześciu odcinków. Historia przedstawi losy kanadyjskiego dziennikarza, który zostaje uwikłany w pewną sprawę. Od czasów czarnej śmierci w 1397 roku, w imię wyższego dobra, światem rządzi tajne stowarzyszenie, które wpływa na wszelkie wydarzenia. Główny bohater musi odkryć tożsamość członków organizacji, prawdę i być może ocalić całą ludzkość. Czy uda mu się to zrobić? Czy jest to wykonalne i przede wszystkim potrzebne?

Poniżej prezentujemy pierwsze zdjęcia, plakaty postaci oraz zwiastun.

Pentawerat - zdjęcia i plakaty

Pentawerat

Pentawerat - zwiastun serialu i obsada

W roli głównej wystąpi Mike Myers. Aktor wciela się w aż osiem różnych postaci – Kena Scarborough, Anthony'ego Lansdowne'a, Rexa Smitha, Lorda Lordingtona, Bruce'a Baldwina, Mishu Ivanova, Shepa Gordona i Jasona Ecclestona.

W obsadzie są także Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders, Lydia West. Narratora w serialu jest Jeremy Irons.

Pentawerat - data premiery

Premiera serialu komediowego Pentawerat odbędzie się 5 maja 2022 roku na platformie Netflixa.

