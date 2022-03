Moon Knight - twórcy zatrudnili psychiatrę. Chcą odpowiednio przedstawić zdrowie psychiczne

Disney+

Moon Knight to nowy projekt MCU, który pojawi się na platformie Disney+ już w marcu 2022 roku. Ważnym elementem serialu jest fakt, że główny bohater (w którego wciela się Oscar Isaac) ma dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (DID). Zdrowie psychiczne to bardzo delikatna kwestia, więc Marvelowi zależało na to, by odpowiednio je przedstawić na małym ekranie. Wygląda na to, że w tym celu twórcy serialu zatrudnili psychiatrę. Dzięki udziałowi specjalisty, który ściśle współpracuje z obsadą i ekipą filmową, będą mogli się o to postarać.

Twórcy serialu Moon Knight zatrudnili psychiatrę dr. Paula Puri, którego zadaniem będzie konsultowanie się zarówno z aktorami, jak i reżyserami produkcji. Grant Curtis, który jest producentem wykonawczym tytułu, pokreślił że Moon Knight nigdy nie pozwala na to, by jego choroba psychiczna go definiowała. Za to Oscar Isaac zwrócił uwagę na fakt, że serial skupi się na intensywnej traumie z dzieciństwa, by pokazać jak może ona wpłynąć na dorosłość człowieka.

Moon Knight

Moon Knight - premiera 30 marca 2022 roku na Disney+.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.