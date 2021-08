Moon Knight - Oscar Isaac zdradził, dlaczego przyjął główną rolę

fot. Universal Pictures

Oscar Isaac przed angażem do głównej roli w Moon Knight grał już w superbohaterskiej produkcji. W X-Men: Apocalypse wcielał się w tytułowego złoczyńcę. Nie było to dla niego przyjemne doświadczenie ze względu na charakteryzację i ciężki kostium, który był dla niego udręką. Uniemożliwiało mu to również komunikację z innymi aktorami. Mimo to nie zniechęcił się do występowania w superbohaterskich projektach. Zgodził się zagrać Moon Knighta nie tylko dlatego, że ta postać nie jest tradycyjnym superbohaterem, a serial będzie inny niż pozostałe produkcje Disneya. Wpływ na decyzję mieli ludzie, z którymi chciał pracować - obsada i ekipa filmowa. Z nimi miał szansę stworzyć coś interesującego.

Uwielbiam ludzi w to zaangażowanych. Pomyślałem, że to niewiarygodnie niezwykła historia, aby opowiedzieć o tym świecie superbohaterskim językiem. To, co robimy jest czymś zupełnie innym i nie podąża utartymi ścieżkami, niekoniecznie nawet logicznymi, jak na superbohaterskie filmy.

W rozmowie z Total Film, z którego pochodzi powyższa wypowiedź, aktor dodał, że to była dla niego okazja kreatywnej współpracy z ludźmi, którzy tworzą też serial. Isaac bardzo pozytywnie opowiada o pracy na planie mówiąc, że każdego dnia, gdy wstaje rano nie może doczekać się pójścia do pracy.

Moon Knight - premiera serialu w 2022 roku na Disney+.