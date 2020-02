Morbius osadzony w MCU czy w świecie trylogii Raimiego? Nowe dowody

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Morbius może być czymś całkowicie innym, niż sądzimy. Zwiastun sugerował osadzenie w MCU, ponieważ pojawił się Sęp grany przez Michaela Keatona, a na ścianach wisiał plakat ze Spider-Mana z dopiskiem "morderca". Na owej grafice jednak użyto kostiumu z filmów Raimiego i nowe dowody sugerują, że to może nie był błąd.

Według Comicbook.com obecnie trwają dokrętki do filmu Morbius w Los Angeles, dla których część ulic zostanie zamknięta. Oczywiście szpiedzy wychwycili zdjęcie z planu - ściślej autobusu, który jest stylizowany na taki z Nowego Jorku. Na nim też jest reklama z napisem: "Gdzie jest Spider-Man?", która została opatrzona logiem Daily Bugle, czyli stoi za nią J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), który w Spider-Man: Daleko od domu wyjawił światu tożsamość Pajączka. Ciekawie robi się w momencie, gdy dokona się analizy loga - nie jest to bowiem to, które widzieliśmy w MCU, ponieważ jest ono w 100% zgodne z tym z filmów Sama Raimiego.

fot. reddit.com/r/marvelstudios

Na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę dzieje się we współpracy Sony Pictures z Marvel Studios, ale najwyraźniej szykowane są jakieś niespodzianki. Wiemy, że pod koniec 2019 roku podpisali oni nową umowę o współpracy, więc niewykluczone, że wówczas podjęto nowe ustalenia dotyczące merytorycznego powiązania opowieści.

Najprostszą odpowiedzią wydaje się powiązanie z filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness, czyli Morbius będzie powiązany z MCU na mocy alternatywnej linii czasowej. Fani sf i komiksowych produkcji wiedzą, że alternatywne rzeczywistości są podobne, ale w wielu kluczowych detalach się różnią. Być może więc multiwersum odgrywające w tej fazie MCU kluczową rolę pozwoli na coś niezwykłego i zaskakującego. Oliwy do ognia dolewa fakt, że za kamerą Doktora Strange'a 2 prawdopodobnie stanie Sam Raimi, twórca trylogii o Spider-Manie.

Morbius - premiera w lipcu.