Morbius - zwiastun w sieci. Wróg Spider-Mana jest częścią MCU!

Morbius opowiada o biochemiku imieniem Michael Morbius (Jared Leto), który próbuje wyleczyć siebie z rzadkiej choroby krwi. Zamiast tego przypadkowo zaraża się formą wampiryzmu.

Morbius - zwiastun

Pierwszy zwiastun pokazuje Jareda Leto w roli wampira i potwierdza wyciek zdjęć sprzed kilku dni!

Morbius w MCU

Wszystko wskazuje na to, że pierwszy zwiastun udowodnia powiązania z MCU, czyli z Kinowym Uniwersum Marvela. Widzimy w jednej scenie plakat na ścianie na ulicy ze Spider-Manem z dopiskiem: "morderca". Jest to nawiązanie do zakończenia Spider-Man: Daleko od domu, w którym J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) oskarżył Pajączka o zabicie Mysterio i w wyniku jego manipulacji zdradził światu jego tajną tożsamość. W ostatniej scenie pojawia się Michael Keaton w roli Sępa z filmu Spider-Man: Homecoming! To jest ostateczne potwierdzenie powiązań z MCU! Przekonamy się, jak wielki będzie to związek fabularny i czy Morbius jest w planach Marvel Studios na pojawienie się w innych filmach. Może w historii Blade'a?

Kim jest komiksowy Morbius? Przygotowaliśmy dla Was zbiór informacji o tej tajemniczej postaci wampira.

Morbius - obsada

W obsadzie są również Adria Arjona, Matt Smith i Tyrese Gibson. Za kamerą stoi Daniel Espinosa, który wyreżyserował film na podstawie scenariusza Burka Sharplessa oraz Matta Sazamy.

Morbius - premiera odbędzie się 31 lipca 2020 roku.