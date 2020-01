Morbius - wyciekło zdjęcie Spider-Mana. To nie postać z MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Morbius to film oparty na komiksach Marvela, który jest tworzony przez Sony Pictures. Według portalu MCU Cosmic będzie w nim nawiązanie do Spider-Man: Daleko od domu, czyli produkcji należącej do MCU. Do sieci trafił wyciek zdjęcia tego powiązania, które pochodzi z pierwszego zwiastuna i wzbudziło mieszane odczucia fanów. Źródłem wycieku jest osoba, która pokazała pierwsze zdjęcie Jareda Leto w charakteryzacji wampira i jej poprzednie informacje sprawdzały się co do joty. Prawdziwość zdjęcia potwierdzają różni dziennikarze popkulturowi na Twitterze.

Widzimy więc Jareda Leto w roli Michaela Morbiusa, jeszcze przed przemianą w wampira. Na ścianie widnieje plakat Spider-Mana z dopiskiem: morderca! Jest to oczywiście nawiązania do zakończenia Spider-Man: Daleko od domu, w którym J. Jonah Jameson wykorzystując manipulację Mysterio obnażył prawdę o Pajączku przed światem i uznał, że zabił prawdziwego bohatera jakim był Quentin Beck. Problem w tym, że na zdjęciu wykorzystano Spider-Mana z... gry Marvel’s Spider-Man i do tego jest to zrzut ekranu z kostiumem Pajączka z filmów Sama Raimiego.

Na razie nikt nie skomentował tych doniesień, więc nie wiadomo, dlaczego wygląda to w taki sposób. Spekuluje się, że być może jest to artystyczna interpretacja w fikcyjnej fabule, która nie oddaje w 100% wyglądu prawdziwego Spider-Mana, a może to błąd ludzki. Czekamy na oficjalne wyjaśnienia w tej sprawie.

Pierwszy zwiastun zadebiutuje 13 stycznia 2020 roku o 18:00 czasu polskiego.

Morbius - premiera w lipcu.