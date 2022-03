Morbius - sceny po napisach. Mamy spoilerowe opisy!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Morbius, jak większość filmów komiksów, ma sceny po napisach. Dzięki pierwszym pokazom na świecie do sieci trafiły ich opisy, które pokazują nam, co w nich się znajduje i co tak naprawdę zapowiadają. Z uwagi na to cały news traktujemy jako spoilerowy, choć nie ma tutaj informacji fabularnych z samego filmu.

Morbius - dwie sceny po napisach

Zgodnie z zapowiedziami wszelkie easter-eggi i nawiązania do Spider-Mana zostały wycięte z filmu. W samej produkcji nie zobaczymy też Michaela Keatona w roli Sępa, więc nie ma scen, które widzieliśmy w zwiastunach. Keaton pojawia się dopiero w pierwszej scenie po napisach.

Morbius - scena po napisach #1

Scena po napisach rozpoczyna się od ukazania rozłamu nieba związanego z multiwersum, które wygląda identycznie jak w finałowej scenie Spider-Man: Bez drogi do domu, w której równoległe światy zaczęły się przelewać, a Doktor Strange rzucał zaklęcie, by to zamknąć. Widzimy pustą celę w więzieniu, w której poprzez portal z multiwersum pojawia się postać Adriana Toomesa znanego też jako Sęp. Znamy go z filmu Spider-Man: Homecoming. Z uwagi na wydarzenia w świecie MCU został przeniesiony do alternatywnego świata równoległego znanego z filmów o Venomie, więc najwyraźniej Morbius też jest z tego świata. Jako że w MCU też siedział w więzieniu, padają z jego ust słowa, że ma nadzieję, iz tutaj będzie lepsze jedzenie. Potem widzimy materiał z wiadomości, w którym Adrian jest wyprowadzany przez policję w kajdankach. To scena, którą widzieliśmy w zwiastunach. Dziennikarz wyjaśnia, że Toomes pojawił się tajemniczo w celi i nikt nie wie, o co chodzi. Wszyscy jednak oczekują, że zostanie wypuszczony na wolność. bo nie ma żadnych papierów na temat jego przestępstw. Pomimo tego, co widzieliśmy w trailerach w tej scenie po napisach Adrian nie spotyka Morbiusa.

Morbius - scena po napisach #2

Druga scena po napisach rozpoczyna się od jazdy samochodem przez pustynię. Za kierownicą siedzi Michael Morbius. Zatrzymuje się, wychodzi i dostrzega światełka zbliżające się z daleka. To leci Sęp w swoim znanym nam stroju. Jego maska została ciut poprawiona, by bardziej przypominała sępa. Jednakże jej nie zdejmuje, więc nie wiadomo, czy jest w tej scenie Michael Keaton, czy dubler. Adrian wyjaśnia, że jest nowy w mieście i próbuje rozgryźć, jak sprawy się tutaj mają. Wspomina, że jego pojawienie się w tym świecie może mieć związek ze Spider-Manem, ale na te słowa Morbius nie wykazuje żadnej reakcji. Toomes dodaje, że miał oko na Morbiusa i sugeruje mu, że razem mogą zrobić coś dobrego.

Obie sceny wydają się sugerować nadchodzący plan na stworzenie filmu o grupie złoczyńców/antybohaterów zwaną Złowieszcza Szóstka. Najwyraźniej Sęp miałby im przewodzić, a w niej byliby też Morbius, Venom i pewnie Kraven Łowca. Na razie jednak to spekulacja na bazie sugestii ze scen. Wydaje się też, że ta Złowieszcza Szóstka będzie bardziej bohaterska niż zła.

Morbius - premiera 1 kwietnia 2022 tylko w polskich kinach.

