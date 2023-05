Morderstwo w Orient Expressie doczeka się gry. Klasyk Agathy Cristie we współczesnej odsłonie

fot. Microids

Microids Studio Lyon zapowiedziało nową produkcję zatytułowaną Agatha Christie - Murder on the Orient Express. Jak wskazuje sam tytuł, będzie to gra na podstawie klasycznej opowieści znanej pisarki. Jest jednak pewien szczegół: historia zostanie uwspółcześniona, a jej akcja przeniesiona do roku 2023.

Gracze wcielą się w legendarnego detektywa, Herkulesa Poirot oraz nową postać, Joannę Locke i będą starali się rozwiązać sprawę morderstwa, do jakiego doszło w tytułowym Orient Expressie. Podczas zabawy natrafimy na wiele zróżnicowanych postaci z motywami i sekretami, a także zajmiemy się między innymi inspekcją elementów otoczenia, dedukcją i konfrontowaniem podejrzanych.

Agatha Christie - Murder on the Orient Express

Agatha Christie - Murder on the Orient Express zadebiutuje w 4. kwartale 2023 roku i dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.