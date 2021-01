Mortal Kombat - opis fabuły. O czym będzie nowa adaptacja gry?

fot. materiały prasowe

Zbliża się premiera Mortal Kombat, czyli nowej adaptacji kultowej gry, więc w końcu ruszyła jej promocja. Po zapoznaniu nas z wieloma szczegółami oraz pierwszymi zdjęciami, przyszedł czas na konkretny opis fabuły. Informacje w nim zawarte były wspominane w wypowiedziach, które publikowaliśmy razem z fotkami. Otrzymaliśmy też kilka nieznanych szczegółów, które je uzupełniają. Nowa jest między innymi kwestia mocy Cole'a.

Mortal Kombat 2021 - opis fabuły

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Za muzykę w filmie odpowiada Benjamin Wallfisch, który znany jest ze współpracy z Hansem Zimmerem przy Blade Runner 2049.

Mortal Kombat - premiera w USA odbędzie się 16 kwietnia 2021 roku w kinach i na HBO Max. Data premiery poza USA z uwagi na wciąż zamknięte kina nie jest do końca znana.