Mortal Kombat - kolejne plakaty filmu. Tak wyglądają Shang Tsung, Mileena i inni

fot. materiały prasowe

Promocja filmu Mortal Kombat ruszyła na całego 17 lutego 2021 roku. Rano publikowaliśmy pierwsze dwa plakaty z Sub-Zero oraz Kano. Następnie do sieci wrzucono kolejne ruchome grafiki, na których mamy Cole'a Younga, Sonyę Blade, Kung Lao, Mileenę, Liu Kanga i Shang Tsunga.

Niektóre postaci widzieliśmy wcześniej na pierwszych oficjalnych zdjęciach. Po raz pierwszy jednak możemy zobaczyć Mileenę i Shang Tsunga. Ten drugi będzie szczególnie intrygujący, ponieważ rola Cary'ego Hiroyukiego Tagawy z filmu z 1995 roku stała się niezwykle popularna. Aktor potem powrócił w grze Mortal Kombat 11. W nowego Shang Tsunga wciela się Chin Han.

Plakaty zapowiadają premierę pełnego zwiastuna, który trafi do sieci 18 lutego 2021 roku o 18:00 czasu polskiego.

Według zapowiedzi reżysera i twórców film Mortal Kombat będzie przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Poziom przemocy ma być wysoki jak w grach. Zobaczymy też brutalne wykończenia zwane fatality.

Mortal Kombat 2021 - o czym film?

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat - premiera w USA w kwietniu. Data polskiej premiery jest uzależniona od otwarcia kin w naszym kraju.