Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms - zwiastun filmu. Czas na krwawy turniej!

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms rozgrywa się tuż po wydarzeniach ze świetnie ocenianego Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Grupa bohaterów jest oblegana przez siły Shao Kahna. To zmusza Raidena i jego wojowników do pójścia na ugodę z Kahnem, który zaproponował finałowy turniej Mortal Kombat. Ma on zadecydować o losie wszystkich światów. W tym samym czasie Scorpion musi odnaleźć pradawny artefakt zwany Kamidogu zanim zostanie wykorzystany do wskrzeszenia istoty, która może zniszczyć całe życie we wszechświecie.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms - zwiastun

Na ekranie pojawią się Johnny Cage (Joel McHale), Sonya Blade (Jennifer Carpenter), Liu Kang (Jordan Rodrigues), Scorpion/Hanzo Hasashi (Patrick Seltz), Shang Tsung / Cyrax (Artt Butler), Shinnok / Reiko (Robin Atkin Downes), Raiden / Kintaro / Sektor (Dave B. Mitchell), Jax Briggs / One Being (Ike Amadi), Kitana / Mileena i Satoshi Hasashi (Grey Griffin), Shao Kahn (Fred Tatasciore), Stryker / Smoke (Matthew Mercer), Sub-Zero / Kuai Liang (Bayardo De Murguia), Kung Lao (Matt Yang King), Mistrz Lin Kuei (Paul Nakauchi), Jade (Emily O'Brien) i D'Vorah (Debra Wilson).

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms - premiera w USA w VOD odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku.